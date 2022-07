Resta al Milan, come da contratto. Brahim Diaz non si muoverà da Milanello, la scelta di Maldini e Massara di corteggiare Charles De Ketelaere del Bruges e Hakim Ziyech del Chelsea, non cambia la posizione del folletto spagnolo, al quale è stata rinnovata la fiducia. La prossima stagione sarà la terza in maglia rossonera per l'ex giocatore del Manchester City, che nel giugno 2023 deciderà, insieme al Milan e al Real Madrid, proprietario del suo cartellino, cosa fare del suo futuro. Pagato 3 milioni di euro di prestito rossonero, può essere riscattato per 22 milioni di euro, con controriscatto a favore dei blancos già stabilito alla cifra di 27 milioni di euro.



NUMERO 10 - Brahim, che è tornato carico e in forma dalla vacanze, deve meritare l'investimento, si gioca la conferma, in una stagione nella quale è obbligato a fare il salto di qualità, soprattutto sottoporta. I 4 gol e 4 assist in 40 partite totali non sono un numero sufficiente per chi gioca alle spalle della spunta e indossa la maglia numero 10. A proposito di questo, sullo store ufficiale del rossonero è possibile acquistare la maglia di Brahim solo nella versione authentic, mentre per la replica il tifoso passa dalla 9 di Giroud alle 11 di Ibrahimovic. Un errore che non cambia il futuro: il classe 1999, salvo sorprese, sarà ancora il numero 10, anche in caso di arrivo di De Ketelaere.