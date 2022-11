Vincere e convincere, questo l’obiettivo del Milan per la trasferta sul campo della Cremonese. L’avversario, nonostante non abbia ancora trovato una vittoria in campionato, è in salute e ha fermato la corsa di due formazioni pericolose come Udinese e Salernitana. Ecco perché Pioli farà pochi calcoli di formazione al netto di diverse defezioni tra infortuni e squalifiche come quelle di Hernandez e Giroud.- In difesa scelte quasi obbligate data l’assenza di Dest: Kalulu presidierà la corsia di destra mentre spazio per Ballo-Tourè a sinistra. Torna tra i titolari Kjaer in coppia con Tomori.Pioli, a sorpresa, concederà un turno di riposo a Leão: gioca Rebic.