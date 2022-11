Il Milan ci ha pensato e lavorato a lungo, ma fin dai primi incontri con il suo entourage la sensazione era che non sarebbe stato facile portare l'attaccante del Chelse, Armando Broja, in rossonero. La punta anglo-albanese ha infatti ribadito anche ieri in conferenza stampa di voler restare in maglia Blues e di non pensare a un addio.