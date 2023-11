Il Milan prepara la sfida contro la Fiorentina dove dovrà fare a meno di pedine fondamentali ferme per infortunio come Rafael Leao. In dubbio anche la presenza di Loftus-Cheek e Kjaer alle prese con problemi muscolari: entrambi oggi hanno svolto un lavoro personalizzato.



SPERANZA PULISIC- I prossimi 2/3 giorni saranno fondamentali per capire i progressi di Pulisic: oggi l’attaccante americano ha svolto una prima parte della seduta in gruppo e una seconda a parte così come Calabria. Pioli coltiva la speranza di averli a disposizione per la Fiorentina ma le condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno.