"Un buco nero in campo... e fuori". Così La Gazzetta dello Sportcalca la mano sulla situazione negativa del Milanspiegando come i problemi siano ripercorsi anche sul mercato: gli investimenti da 35 milioni per Krzysztof Piatek e altrettanti più bonus per Lucas Paquetà oggi non fanno tornare i conti. "Il valore dei due è ipotizzabile adesso in 25 milioniper Piatek e 25 per il brasiliano, un bel problema a bilancio: pensare che dovevano essere plusvalenze del futuro...", si legge.