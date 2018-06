Sembrava tutto fatto per l'approdo al PSG di Gianluigi Buffon. Tuttavia, le questioni inerenti al FFP hanno ritardato l'ufficialità dell'operazione ed ora l'ex numero uno della Juventus, secondo alcune indiscrezioni, nutrirebbe alcuni dubbi. In particolare, riporta Premium Sport, Buffon non sarebbe convinto del ruolo di ambasciatore ai Mondiali 2022 in Quatar. In caso di no del Campione del Mondo, il PSG tornerebbe su Gianluigi Donnarumma, mettendo sul piatto un'offerta da 60/70 milioni.