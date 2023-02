L’appuntamento di domenica contro l’Atalanta a San Siro diventa un crocevia determinante per la qualificazione alla prossima Champions League del Milan. Dopo 163 giorni di assenza, Maignan è pronto riprendere il suo posto tra i pali: anche oggi il portiere francese ha svolto l’intera seduta in gruppo e domani farà un test decisivo per domenica. Ci sono buone sensazioni, la grande attesa sta per terminare.



LA SITUAZIONE- Con Maignan dovrebbe tornare nella lista dei convocati anche Florenzi che anche oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo. Discorso diverso per Bennacer e Calabria: entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato. L’obiettivo è quello di tornare in campo nella decisiva sfida di Champions League contro il Tottenham.