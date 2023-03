Brahim Diaz e Olivier Giroud sono recuperati. È questa la buona notizia che arriva per il Milan dall'allenamento di rifinitura di questa mattina a Milanello dove Stefano Pioli ha tenuto a rapporto la squadra e avviato la seduta in vista della fondamentale sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League domani sera a Londra contro il Tottenham.



RECUPERATI - Brahim Diaz aveva subito una distorsione leggera al ginocchio e aveva per questo saltato la sfida contro la Fiorentina, ma ha svolto almeno la prima parte dell'allenamento in gruppo. In gruppo anche Divock Origi che era tornato affaticato dalla trasferta di Firenze, ma soprattutto Olivier Giroud che, nella serata di ieri, aveva accusato un attacco influenzale con febbre. Tutti e tre sono recuperati e sono a disposizione.



FURLANI CON MALDINI E MASSARA - All'allenamento hanno preso parte anche l'ad del Milan, Giorgio Furlani, che ha assistito alla seduta con il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Ricky Massara. La squadra dopo pranzo partirà con volo privato per Londra e, dopo un sopralluogo al Tottenham Hotspur Stadium di Londra ci sarà la consueta conferenza stampa pre-partita di Pioli a partire dalle 19.15 ore italiane.