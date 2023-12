Arrivano buone notizie per il Milan: il rientro di Rafael Leao è più vicino. Gli esami effettuati questa mattina hanno confermato la guarigione dalla lesione muscolare al bicipite femorale destro rimediata nella partita di Lecce dello scorso 11 novembre. Per il portoghese inizia il percorso di riatletizzazione per tornare a disposizione di Stefano Pioli e della squadra: difficile possa essere convocabile per la partita con l'Atalanta a San Siro (sabato 9 dicembre, ore 18), più probabile che il 10 rossonero faccia il suo ritorno in lista per la sfida con il Newcastle, ultimo impegno della fase a gironi di Champions League (mercoledì 13 dicembre, ore 21).



KJAER - Novità positive anche per quanto riguarda Simon Kjaer: migliorano le condizioni del difensore danese, che oggi ha cominciato la sua fase di riatletizzazione, ma rimane comunque in dubbio per l'Atalanta e verrà valutato giorno per giorno.



GLI ALTRI - Nei prossimi giorni sono attesi anche gli esami per Malick Thiaw, procede bene il lavoro di recupero di Noah Okafor: l'obiettivo è quello di recuperare l'attaccante svizzero per la partita contro il Monza, in programma a San Siro il 17 dicembre (ore 12.30).