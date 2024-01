Milan, Buongiorno è il grande colpo che vuole Moncada: la situazione

Uno dei problemi principali incontrati dal Milan in questa stagione è quello relativo ai gol subiti. Troppi, secondo Pioli, per poter ambire al primato in classifica. La dirigenza è già al lavoro da settimane per cercare di trovare una soluzione sul mercato: il ritorno alla base di Gabbia non basta, serve un altro innesto.



OBIETTIVO BUONGIORNO - Classe 1994, nato a Torino e tifoso granata dalla nascita. Buongiorno del Torino si sta confermando su livelli di rendimento decisamente alti. Personalità, grande fisico, leadership e ottima intelligenza tattica: Alessandro ha le caratteristiche giuste per fare una grande carriera. Sia nella squadra di club che in Nazionale. Ne è convinto il Milan che lo ha inserito in cima alla classifica di gradimento per il rinforzo designato in difesa. Moncada e Furlani ne hanno già parlato con Cairo, così come Ibrahimovic nel recente incontro tra le due formazioni Primavera al Vismara. La missione per gennaio si presenta molto ardua perché la valutazione supera i 35 milioni di euro e al club granata non c’è fretta di mettere sul mercato il proprio gioiello difensivo. I contatti però vanno avanti e non va escluso nulla: il Milan fa sul serio ed è pronto a inserire Colombo nella trattativa. In caso di fumata nera per questa sessione di mercato invernale il Diavolo ha già in mente di riprendere poi la trattativa in estate. Il piano B delle ultime ore è Tanguy Nianzou del Siviglia: proposto dagli agenti, può arrivare in prestito.