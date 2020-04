"Ho un contratto, vediamo come finirà. Se finirà".dalla Svezia lancia altri segnali al, perché il suo futuro sarà uno dei temi più caldi da affrontare al rientro in Italia. In attesa di un confronto tra l'attaccante eche possa fare chiarezza sulle reali possibilità di permanenza di Ibra, i rossoneri hanno già dato il via alla ricerca di un possibile sostituto. E ancora una volta, può riaprirsi la strada verso, che dopopuò regalare un'altra soluzione al Diavolo:. Non una novità, perché il serbo era già stato un obiettivo sensibile la scorsa estate, subito dopo l'approdo aldall'Eintracht, e anche a gennaio era stato valutato come possibile rinforzo come alternativa a Ibrahimovic.- Un profilo gradito aper età e rendimento, nonostante i suoi primi mesi al Santiago Bernabeu siano stati tutt'altro che entusiasmanti: vivido negli occhi il ricordo del giocatore che aveva incantato ain coppia con, che potrebbe ritrovare in rossonero. Già, perché l'interesse non è calato e la volontà del Real Madrid di investire su un nuovo centravanti spalanca le porte a una cessione di Jovic., come suggeriscono i media spagnoli, ma non va dimenticato che la scorsa estate proprio la formula del prestito secco aveva di fatto fatto storcere il naso alla proprietà milanista, poco propensa a una mera valorizzazione di talenti altrui. Ora il Real sarebbe più propenso all'inserimento di un'opzione per il riscatto, ma non basta superare questo scoglio per far sì che l'idea Jovic diventi realizzabile per il Milan:, troppi in un'ottica di abbattimento costi che Gazidis è pronto a portare avanti. Gli ostacoli, soprattutto di vista economico, non mancano, ma il Milan resta vigile e i cambiamenti che vivrà il calciomercato dopo l'emergenza coronavirus possono aprire spiragli per un vero affare: Jovic è una vecchia idea che torna sempre di moda, il Diavolo vuole farsi trovare pronto se si presenterà l'occasione.