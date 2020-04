Un nuovo Theo Hernandez. E' quello che cerca il Milan sul mercato per la corsia destra, dove Andrea Conti e Davide Calabria, per ragioni diverse, non convincono. Tra i tanti nomi visionati e segnati sul taccuino in queste settimane, ce n'è uno sottolineato più volte: è quello di ​Emerson Aparecido Leite de Souza Junior,, considerato uno dei migliori interpreti nel suo ruolo di tutta la Liga.Un'etichetta che il ragazzo arrivato in Spagna nel ​gennaio 2019 dall'Atletico Mineiro sta dimostrando di meritare. ​I primi sei mesi in Europa gli sono serviti per carburare, quest'anno ha svoltato,Il legame con il club andaluso è in scadenza nel 2021, poi come da contratto dovrebbe trasferirsi al Barcellona, proprietario del cartellino, ma non è da escludere nessuno scenario., che possa ovviamente soddisfare tutte le parti.Perché il terzino di spinta paragonato a Dani Alves ha tanto mercato e dal suo addio potrebbero arrivare almeno 20 milioni. Molto dipenderà dal budget stanziato da Elliott e dal lavoro in uscita: con ​Saelemaekers che difficilmente verrà riscattato, serve vendere e incassare da uno tra Conti e Calabria.Lo ha fatto esordire lo scorso novembre contro la Corea del Sud e ha tutta l'intenzione di tenerlo in considerazione per il futuro.