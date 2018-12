Marko Pjaca è reduce da un avvio di stagione da incubo con la maglia della Fiorentina. Tanto che i viola starebbero pensando di non riscattarlo al termine della stagione, mettendo i bianconeri in allarme già in vista del prossimo mercato di gennaio. A pensare a Pjaca, però, sarebbe il Milan, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. I rossoneri, alla ricerca di una duttile seconda punta, che possa giocare anche da esterno, potrebbero fiondarsi sul talento croato già a gennaio, con un colpo a sorpresa in ottica futura.