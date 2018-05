Secondo quanto riferisce Sky, sono ben sette i giocatori che potrebbero lasciare il Milan la prossima estate. In porta c'è Donnarumma che è ai saluti, in dubbio anche la permanenza di Abate mentre ci sono Zapata, Montolivo e Abate tra i cedibili, così come Antonelli. Da considerare anche Suso perché con 40 milioni sarebbe addio, mentre Kalinic non ha convinto e può partire.