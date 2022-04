Il Milan chiama, Divock Origi risponde. L'attaccante belga, in scadenza di contratto a giugno col Liverpool, è pronto a firmare un quadriennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus con i rossoneri.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'unico intoppo sarebbe la possibile presenza nel suo contratto di una clausola unilaterale di rinnovo, che permetterebbe ai Reds di chiedere al Milan una somma per liberarlo.