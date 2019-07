La clamorosa piega presa dalla vicenda André Silva, col brusco stop e la conclusione negativa della trattativa tra Milan e Monaco per il trasferimento nel Principato dell'attaccante, rischia di modificare l'agenda di mercato rossonera dei prossimi giorni. Il possibile arrivo a stretto giro di posta di Angel Correa dall'Atletico Madrid chiama Maldini, Boban e Massara a liberare un posto con una cessione, che possibilmente porti con sé in dote una plusvalenza utile per il bilancio. Gli indizi conducono in queste ore a Patrick Cutrone, finito nel mirino del Wolverhampton.



NO, GRAZIE - La formazione inglese, un'altra finita nella sfera d'influenza del potente agente portoghese Jorge Mendes (che cura anche gli interessi di André Silva), preme per il centravanti classe '98 del Milan e ha presentato una prima proposta ufficiale di 18 milioni di euro, più 3 di bonus. Un'offerta oggetto di valutazione da parte del club, che però punta a ottenerne tra i 25 e i 30, ma per ora non del calciatore, desideroso di sfruttare questi primi giorni al lavoro col nuovo allenatore Marco Giampaolo per farsi notare e ottenere la sua fiducia. Nel frattempo, il Wolverhampton accelera, sfruttando l'impasse generata dal caso André Silva.