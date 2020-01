C'è la fila per Ricardo Rodriguez. Il terzino del Milan, fuori dai piani di Pioli, in quanto scavalcato da Theo Hernandez, piace a diversi club in Europa: il Napoli ha avuto un primo contatto col suo agente, il Fenerbahce è in pressing da tempo, in Bundesliga è nel mirino di più di un club e il Watford è l'ultima società che si è iscritta alla corsa per il terzino svizzero, alla ricerca di continuità anche in vista Euro2020.