Tre uomini per una fascia. Tanti, troppi. In casasi lavora al mercato in entrata ma anche a quello in uscita. Riflettori accesi sull'out di sinistra, dove a Ricardoe Diegoda qualche giorno si è aggiunto anche Theo, arrivato dal QUI i dettagli). E sarebbero quattro considerando anche Ivan, fuori per tutta la stagione scorsa a causa di un problema al cuore.- Chi potrebbe fare le valigie è l'uruguaiano Laxalt, arrivato l'estate scorsa dal Genoa totalizzando 29 presenze tra campionato e coppe in rossonero, ma senza mai convincere fino in fondo.di Laxalt, per trovare un club che possa dargli più continuità.- Il Milan lo valuta circa 14/15 milioni di euro e non intende - al momento - prendere in considerazioni offerte di prestiti con diritti/obblighi di riscatto. L'idea dei rossoneri è quella di venderlo subito e a titolo definitivo., che con Laxalt ha già lavorato al Genoa nella stagione 2015-16, una delle migliori della carriera dell'uruguaiano. Sulla fascia volava che era una bellezza, quell'anno segnò 3 gol in maglia rossoblù diventando anche il giocatore più utilizzato della stagione.- Occhio all'estero però, dove, che aveva provato a prenderlo già un anno fa quando poi il giocatore arrivò in rossonero. Adesso la pista russa si può riaprire ma non è l'unica. Quattro giocatori per una fascia, il Milan è a lavoro sul fronte cessioni: c'è Laxalt da piazzare.@francGuerrieri