Ora è ufficiale: Theo Hernandez è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero non ha ancora diramato il proprio comunicato ufficiale, ma il contratto - come mostra il sito della Lega Serie A - è già stato depositato nella giornata di ieri. In attesa di ufficializzare anche Krunic e Bennacer, dunque, il Milan mette nero su bianco il primo colpo dell'estate. Il terzino sinistro, proveniente dal Real Madrid, sbarca all'ombra della Madonnina in prestito (2 milioni) con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro.



IL RETROSCENA - Per quale motivo, allora, non è ancora stato ufficializzato dal Milan? Alcuni recenti cambiamenti nei regolamenti obbligano gli agenti ad essere iscritti tanto al registro della FIGC quanto al Coni, motivo per cui prima andavano risolte alcune pratiche burocratiche. Tutto fatto: Theo Hernandez è il primo acquisto del Milan.