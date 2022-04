Tra la situazione ancora incerta legata a Zlatan Ibrahimovic (contratto in scadenza a giugno e ancora non sicuro di continuare a giocare) e le voci di mercato riguardo i nuovi possibili arrivi, l'unico sicuro di giocare con il Milan anche nella prossima stagione è Olivier Giroud, questo ciò che scrive la Gazzetta dello Sport. L'attaccante francese ha il contratto in scadenza nel 2023.