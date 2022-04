Julian Weigl è stato proposto al Milan. Il centrocampista è in uscita dal Benfica e al club rossonero il colpo a costi contenuti non dispiacerebbe. C'è però un problema legato alle caratteristiche del centrocampista centrale che Maldini e Massara stanno cercando da inserire in rosa. Vorrebbero un mediano più fisico e dinamico, un autentico sostituto di Kessie, doti che sono un po' più lontane dal profilo di Weigl.