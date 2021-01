È l’uomo giusto per il Milan anche secondo i bookmaker: Mohamed Simakan, gioiello dello Strasburgo, è la prima scelta degli analisti per il mercato invernale rossonero. L’arrivo del difensore francese entro il 1° febbraio è dato a 2,75 sul tabellone, in vantaggio su tutti gli osservati speciali per il reparto arretrato. Matteo Lovato, riporta Agipronews, è il secondo in lista: per il 20enne del Verona l’offerta passa a 3,50, davanti a Takehiro Tomiyasu, su cui i rossoneri avevano già messo gli occhi nel marcato estivo. Per il giapponese del Bologna la quota è a 4,50, di poco avanti sul turco turco Ozan Kabak (a 5,00), "frenato" al momento dalla richiesta troppo alta dello Schalke 04.