Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato a Sky Sport della partita di ieri, contro la Lazio, della sua stagione e del momento che sta vivendo Cutrone: "Patrick ha 20 anni, deve stare tranquillo. Piatek sta facendo benissimo ed è difficile da mettere in panchina in questo momento, ma Patrick ci ha portato tanti punti e arriverà il suo momento. Deve pensare solo a lavorare, si sta impegnando anche più di prima".



SULLA LAZIO - "Abbiamo affrontato una grande squadra, non era in un periodo positivo, ma era una grande sfida e loro hanno dato qualcosina in più. Siamo stati un po' meno bravi noi, forse i giorni in meno di recupero ci hanno penalizzato. In fase di costruzione abbiamo perso qualche pallone di troppo, loro ci hanno pressato tanto. Siamo stati bravi e fortunati a non subire gol".



SUL MOMENTO - "Sto trovando grande continuità, che per uno della mia età è fondamentale. Il mister mi ha fatto migliorare in tanti aspetti, trasmette carisma e grinta. Indossare questa maglia porta tante pressioni, ma il mister ci aiuta e ci dà tanti consigli".



SUL DERBY - "Stare a due punti dall'Inter è uno stimolo maggiore per la corsa Champions. Il derby poi è sempre il derby, è una delle rivalità più belle del mondo".