Milan, Adli e Calabria in odore di rinnovo: la situazione

Nelle vene di Adli scorre sangue rossonero. L’amore per il club e per i suoi tifosi, la crescita esponenziale in campo: il centrocampista francese è sempre più al centro del progetto Milan. Per il presente e per il futuro. Ecco perché è già in programma un summit con il suo agente Sissoko per provare a imbastire una trattativa per il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2026. L’idea è quella di premiare Yacine con un adeguamento importante rispetto all’attuale ingaggio da 800mila euro.



CAPITANO DA RINNOVARE - Un altro dossier che verrà esaminato presto dalla dirigenza è quello del capitano Calabria. Furlani e Moncada inizieranno presto a dialogare con l’agenza che cura gli interessi del terzino destro rossonero il cui attuale contratto scadrà nel 2025. Davide è molto legato al Milan e vuole rinnovare presto con un miglioramento economico rispetto ai 2 milioni di euro d’ingaggio attuali.