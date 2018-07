Il terzino rossonero Davide Calabria ha dichiarato ai microfoni di Milan TV: "Sono ancora a inizio carriera, ho solo 21 anni, devo migliorare in tutto. Sicuramente la cosa fondamentale per un giovane è giocare, fare esperienza, perché solo così si può crescere. Ci aspettiamo di fare un grande campionato, stiamo lavorando tanto per arrivarci nel migliore dei modi e sono fiducioso. Lo scorso anno in Europa League siamo usciti contro l'Arsenal, una grande squadra, ci poteva stare ma non fa mai piacere. Noi puntiamo sempre a vincere, è una competizione importante che il Milan non ha mai vinto, farebbe piacere riuscirci".