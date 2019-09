Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato a Milan TV nel pre partita di Torino-Milan: "Reagire dopo il derby? Assolutamente sì. Non è mai facile perdere un derby però dobbiamo reagire subito e voltare pagina perché sia oggi che domenica abbiamo delle partite importanti. Il Torino è sempre una squadra difficile da affrontare. Ti marca a uomo e non ti lascia spazi. In casa l'anno scorso hanno fatto un campionato incredibile e noi dobbiamo venire qua con la voglia di giocare e con molta determinazione. Dobbiamo portare a casa la partita. Per vincere servono la grinta, la voglia e il carattere".