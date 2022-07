La trattativa per il trasferimento di Mattia Caldara dal Milan allo Spezia è ormai arrivata al traguardo finale; tra la giornata di lunedì e martedì sono previsti gli ultimi contatti per definire tutti gli aspetti dell'operazione. Il club ligure, come avevamo raccontato negli ultimi giorni, è stata la squadra che si è mossa con più convinzione sul difensore italiano. Dopo l'anno trascorso a Venezia in prestito, questa volta il giocatore classe 1994 saluterà definitivamente Milano.



I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE - Caldara ha ancora un solo anno di contratto con il Milan e non prolungherà. Per questo motivo, il trasferimento allo Spezia sarà a titolo definitivo, non essendoci la possibilità di un nuovo prestito. L'ex giocatore dell'Atalanta, acquistato dal Milan nell'estate del 2018 dalla Juventus, ha un costo a bilancio ancora di 7,5 milioni di euro. Allo stesso tempo, i rossoneri si libereranno dell'ingaggio da 3 milioni lordi, molto pesante in rapporto a quanto poco - tra infortuni e prestiti - è stato utilizzato in questi anni. Dopo la cessione di Leo Duarte all'Istanbul Başakşehir, il Milan è pronta a salutare un altro elemento ormai fuori dal progetto.