Quattro mesi da incubo, ma adesso finalmente Mattia Caldara sta per vedere la luce in fondo al tunnel. Il lungo calvario dell'ex Atalanta, arrivato al Milan nella sessione estiva di calciomercato nell’ambito della maxi-trattativa che ha visto coinvolti anche Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuain ma mai nelle condizioni di potersi esprimere in rossonero, sta per conoscere il capitolo finale. Solo 90 i minuti giocati fin qui in stagione dall’ex Atalanta, in campo soltanto nella gara della fase a gironi di Europa League contro il Dudelange. A frenare la sua avventura al Milan prima le scelte tecniche di Gennaro Gattuso, che ha preferito concedere al giocatore più tempo per potersi adattare ai nuovi schemi e la maggiore confidenza con essi di Musacchio, poi il grave infortunio arrivato in allenamento a fine ottobre, la lesione parziale del tendine d’Achille e la lesione della giunzione mio-tendinea del gemello mediale del polpaccio destro. Adesso, però, Caldara è pronto e ha disputato 45 minuti con la formazione Primavera contrapposta al Palermo.



RITROVARE LA CONDIZIONE - La formazione rosanero non ha impensierito molto la difesa rossonera, il test va preso nella giusta considerazione. In un paio di situazioni di gioco Caldara si è reso protagonista di inteventi decisi, segnale che la paura è ormai alle spalle. La condizione fisica è ancora approssimativa e non potrebbe essere altrimenti, serviranno almeno altre due settimane per vederlo al top. PIANO ALLA CONTI - Rino Gattuso non vuole forzare i tempi e ha studiato, con lo staff medico, un programma specifico per Caldara simile a quello, di qualche mese fa, svolto da Andrea Conti. Il difensore classe 1994 dovrebbe giocare con la Primavera anche nella prossima sfida contro il Chievo di domenica prossima alle 11 a Verona. Prime sensazioni positive, Caldara può diventare un'arma in più per la corsa alla Champions del Milan.