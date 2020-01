Mattia Caldara dice sì a un ritorno all'Atalanta. Ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan, che può lasciare i rossoneri in prestito, deve fare un passo indietro in termini di stipendio: a Milano percepisce 3 milioni di euro a stagione, a Bergamo il tetto è di 2 milioni all'anno.