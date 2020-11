La pausa per le nazionali non ha frenato la trattativa:. La situazione resta intricata e all'orizzonte non si vedono ancora schiarite, con la proposta del. Le parti si sono prese un paio di settimane per riflettere, poi i discorsi torneranno a infittirsi con una certezza condivisa:, è questo lo scenario che sta prendendo sempre più corpo nella situazione Calhanoglu e a spingere per questa soluzione sono entrambe le parti, per motivi diversi., un ruolo peraltro sul quale intervenire nel mercato di riparazione sarebbe estremamente complicato: la soluzione interna c'è,, ma è ancora 'acerba' per rendimento rispetto all'ex Bayer Leverkusen, acquistare invece un potenziale sostituto come potrebbe esseresarebbe economicamente oneroso e non garantirebbe resa immediata. Inoltre, c'è sì fretta di arrivare a un punto con Calhanoglu,, che Maldini e Massara intendono archiviare entro Natale. Da parte sua, nemmeno Calhanoglu ha bisogno di chiudere in un senso o nell'altro a strettissimo giro di posta. Il Milan ha sempre avuto la priorità, ma se non dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo e fosse necessario cercare una nuova sistemazione, sarebbe più semplice attendere il termine della finestra di mercato:. Questioni tecniche ed economiche, la separazione a gennaio non è nei piani né del Milan né di Calhanoglu anche se non arriveranno all'intesa per il rinnovo, a meno di clamorose offerte che convincano sul piano economico il club e tecnico/economico il giocatore: la linea è già tracciata, in attesa del ritorno del turco e dell'inizio del secondo round in questa delicata e complicata trattativa.@Albri_Fede90