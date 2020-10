Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la caviglia sinistra infortunata di Hakan Calhanoglu sta migliorando giorno dopo giorno. Il numero 10 rossonero sta seguendo un programma personalizzato di riabilitazione e vorrebbe stringere i denti per aiutare la squadra in una settimana molto importante tra serie A ed Europa League.



DOMANI PROVINO - Nella giornata di domani Hakan Calhanoglu sosterrà un provino per capire se potrà essere a disposizione di Pioli per la sfida di lunedì sera contro la Roma. Nessuna intenzione da parte del club rossonero di forzare il recupero in vista dei tanti impegni ravvicinati, domani verranno sciolte le ultime riserve.