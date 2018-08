Hakan, intervistato da Milan TV, ha parlato di Gonzalo Higuain e dei nuovi acquisti del club rossonero: "Higuain è un giocatore importante, ha grandi qualità e non vedo l'ora di giocare con lui venerdì. Sappiamo come giochiamo e in allenamento ci stiamo conoscendo bene. Nel nostro spogliatoio c'è una bella atmosfera, c'è un bel mix di nazionalità: spagnoli, argentini... Mi piace questo mix, mi trovo bene con Castillejo, Laxalt, Bakayoko e con tutto il gruppo in generale".