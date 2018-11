Il Milan corre verso la sfida contro la Lazio che potrebbe dire tanto dal punto di vista della classifica. Lo scontro diretto per la Champions League è fondamentale per Gattuso e non solo. Lo è anche per Hakan Calhanoglu che, in vista dell'arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere relegato al ruolo di comprimario. E secondo Tuttosport il futuro di Calhanoglu è addirittura in discussione perchè, a fronte di un'offerta importante, l'esterno turco potrebbe anche essere sacrificato.