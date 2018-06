Ore febbrili, ore d'attesa per quello che sarà il futuro del. Si attende il verdetto della, si attende l'aumento di capitale ditutte situazioni che, ovviamente, mettono in una fase di stallo quelle che sono le trattative di mercato della società rossonera. Nella lista della spesa del club di via Aldo Rossi c'è José Maria, profilo che piace da tempo, profilo tra i preferiti da Rino, profilo che è visto però, per il ruolo che copre, subordinato al futuro di, entrato di prepotenza nel mirino dell- L'esterno spagnolo, che sta subendo la pressione di Pepe Reina, connazionale e fresco ex compagno al Napoli , ha una clausola rescissoria da poco più di 20 milioni di euro ed è pronto a partire. Manuel Garcia, agente dell'ex, ha aperto alla cessione, pronto a prendere in considerazione l'avventura in rossonero (come riporta Radio CRC) e oggi incontrerà il direttore sportivo del club partenopeo Cristiano. Si parlerà soprattutto di Raul Albiol, cercato dal Villarreal, ma anche il futuro di Callejon sarà oggetto di discussione.