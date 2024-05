Milan-Camarda, ci siamo: fumata bianca a un passo, dettagli e tempistiche

Il futuro del Milan si chiama Francesco Camarda. L’ènfant prodige del calcio italiano, protagonista ieri di un grande gol all’Europeo Under 17 contro la Slovacchia, firmerà presto il suo primo contratto da professionista con Milan. L’accordo entrerà in vigore solo dal 1 luglio ma l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare molto prima.



TRATTATIVA AI DETTAGLI - Tra il Milan e l’entourage di Camarda c’è già una base d’intesa, ora vanno limati gli ultimi dettagli. Il classe 2008 firmerà un contratto triennale a cifre importanti e sarà aggregato alla prossima Under 23 rossonera con vista sulla prima squadra.

Camarda ha sempre messo il Milan in cima ai suoi desideri per il futuro. Nei giorni scorsima ormai è tardi perché ha vinto la linea del ragazzo che vuole proseguire il suo percorso nel club che lo ha accolto quando era solo un bambino con tanti sogni per la testa. E ora questi possono diventare realtà…