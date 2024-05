Giroud: "Milan, stasera l'ultima col sorriso. Grazie, non lo dimenticherò mai" VIDEO

Getty

Olivier, attaccante francese del, giocherà stasera contro la Salernitanae nello stadio Meazza. L'ex Chelsea e Arsenal ha voluto rivolgersi al mattino ai tifosi in una storia su Instagram, con le immagini dei suoi gol negli ultimi tre anni e queste parole."Ciao a tutti milanisti, stasera sarà la mia ultima partita con il Milan a San Siro. Volevo dirvi che sono molto orgoglioso di tutte le emozioni che abbiamo vissuto insieme in questi tre anni. Grazie di tutto, non lo dimenticherò mai. Ci vediamo stasera con il sorriso per una bella serata. Un grande abbraccio".

- L'attaccante lascia con il dolcissimo ricordo dello Scudetto 2022 vinto in rimonta contro l'Inter grazie anche e soprattutto ai due gol nel derby di ritorno, ma in generale sarà ricordato come il primo 9 veramente all'altezza dai tempi di Pippo Inzaghi. E' stato lui a spezzare la cosiddetta maledizione che gravitava su quel numero.