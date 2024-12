Milan, Camarda ancora fuori: come il nuovo idolo dei tifosi vuole convincere Fonseca per Verona

Francescoè diventato, nel giro di poco tempo,Il giovanissimo attaccante piace alla gente non solo per il suo straordinario talento ma anche per l’amore per ile per i suoi tifosi (si è tatuato sulla coscia uno dei simboli della). Questo status porta anche a delle riflessioni fuori dal coro come quella sottolineata da Valonin un intervento visibile su YouTube: "Se la gente si esalta così perché entra Camarda o un altro giovane vuole dire chee quindi anche le ambizioni si abbassano.

Camarda dà sempre l’impressione di. La sua principale capacità è quella diNon sarà ancora in grado di prendersi sulle spalle il Milan ma allo stesso tempo riesce sempre a dare una, una scarica di adrenalina quando scende in campo. Francesco, poi, è un ragazzo chee questa caratteristica gli ha fatto guadagnare la stima diche lo considera una risorsa alla pari dei suoi compagni di reparto.

sta lavorando alacremente per tornare a disposizione di Fonseca per l’impegno casalingo contro ladel prossimo 29 dicembre. Ecco perchéCamarda si è allenato molto bene in questi giorni e si candida per una maglia da titolare. Al momento però Paulo è orientato a schierarecome terminale offensivopartendo dalla trequarti. Mancano ancora 48 ore alla sfida contro il Verona e Camarda proverà ilper la gioia di una tifoseria che ama già tanto una delle principali speranze per il futuro.