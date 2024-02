Milan, Camarda: 'Esordio da pelle d'oca, ma ora devo abituarmi a certe pressioni'

Presso l'evento Milano Goal City Challenge, in occasione del trentennale Predator, è intervenuto il centravanti del Milan Primavera Francesco Camarda (che ha debuttato in Serie A nella vittoria contro la Fiorentina, lo scorso 25 novembre, segnando così il record di esordiente più giovane della storia del nostro campionato a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), che così ha parlato durante l'intervista:



Come ti senti in questo momento?

"Non ci penso neanche a queste robe, anche perché penso che se vuoi fare il calciatore devi abituarti a certi tipi di persone e pressioni".



Com'è stato l'esordio a San Siro?

"Era una roba che ho sognato sin da bambino. Mi è venuta la pelle d'oca. E' stata una grande soddisfazione".