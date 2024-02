Camarda show con la Primavera del Milan: il VIDEO del gran gol

continua a stupire. L'attaccante del Milan che a 15 anni ha già debuttato in prima squadra, oggi ha segnato un gran gol nella vittoria della Primavera di Abate a Cagliari:Un ulteriore dimostrazione del talento di questo ragazzo, che con quel pallonetto ha segnato il nono gol in Primavera.- Pioli continua a monitorarlo e tenere d'occhio la sua crescita, dopo i due spezzoni in prima squadra Camarda è tornato giù ma non è detto che non possa essere richiamato dall'allenatore. Per ora in Serie A ha giocato 12 minuti totali divisi tra Fiorentina e Frosinone.. Ora è concentrato sulla seconda parte di stagione con la Primavera del Milan secondo a +1 dalla terza, in una posizione che gli garantirebbe le semifinali playoff.- In molti sono convinti che Camarda sia un talento vero, di quelli che arriveranno lontano. Lo sanno anche all'estero, da dove qualche top club ha iniziato a seguire questo gioiello rossonero per capire se ci siano possibilità di portarlo via.. Dall'altra parte il giocatore è convinto a continuare la sua crescita in rossonero, e al momento l'ipotesi di un top club estero non gli interessa.