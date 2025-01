in questo mercato invernale. Dopo averci provato (finora invano) per il serbo Luka Jovic, nelle ultime ore l'amministratore delegato delper questa e la prossima stagione. Sia il Milan, sia il calciatore sono disposti ad accettare il trasferimento alla corte dell'allenatore Salvatore Bocchetti.

Camarda è il più giovane esordiente nella storia della Serie A, debuttando con la maglia rossonera a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni il 25 novembre 2023, entrando al posto di Jovic a 7 minuti dal novantesimo della partita vinta per 1-0 contro la Fiorentina. Nello scorso luglio firma il suo primo contratto da professionista, legandosi al Milan fino a giugno 2027. Finora in questa stagione ha 3 gol con il Milan Futuro, la seconda squadra rossonera: 2 in Coppa Italia di Serie C e uno in campionato su rigore. Invece con la prima squadra ha raccolto 7 presenze in Serie A e 3 in Champions League per un totale di 168 minuti giocati. L'esordio nella massima competizione europea avviene il 22 ottobre contro il Bruges a San Siro, dove va in rete ma il suo gol viene annullato al Var per fuorigioco. In ogni caso diventa il calciatore italiano più giovane a giocare in Champions con 16 anni e 226 giorni. Poi il 9 novembre a Cagliari diventa il secondo più giovane (dopo Gianluigi Donnarumma) a giocare dal primo minuto col Milan all'età di 16 anni e 244 giorni.