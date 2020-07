Quello che sta vivendo ilin queste settimane è un autentico cambio di rotta, tecnico e progettuale, ma che consentirà di evitare quella che, per l'attuale rosa, sarebbe stata una rivoluzione decisamente più profonda. Le idee, i progetti, perfino i piani mercato legati all'arrivo disono stati oggi quasi del tutto abbandonati e, con la conferma disono state riviste anche le priorità e le strategie per la prossima stagione.Vi abbiamo raccontato come, dopo quello dell'allenatore emiliano,Donnarumma e Ibrahimovic sono ovviamente i casi più scottanti, ma anche le situazioni contrattuali di Calhanoglu (scadenza 2021) e perfino Giacomo Bonaventura (fino a qualche giorno fa praticamente con le valigie in mano) saranno da sistemare entro il termine della stagione.Blindare il presente per consolidare il futuro. È questa la nuova strategia da attuare in un mercato in cui, in ogni caso, 4 o 5 colpi dovranno essere assestati. Qual è quindi la differenza?e da inserire nell'11 titolare del suo nuovo progetto. Al contrario Maldini e Gazidise importanti agli uomini oggi a disposizione. Il Milan post-Covid merita un'altra opportunità. Non solo in panchina, ma anche in campo.