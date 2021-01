Milan campione d'inverno? No. O meglio, non ancora. Nonostante il successo sul Cagliari, infatti, i rossoneri devono ancora aspettare per celebrare il titolo di campione al giro di boa. Se a fine anno - in caso di arrivo a pari punti - i criteri della Serie A pongono come prima condizione gli scontri diretti, infatti, questo non vale per metà campionato. Il motivo è presto detto: manca equità, dal momento che un solo girone favorisce la squadra che ha giocato in casa.



COSA SUCCEDE - In caso di arrivo a pari punti, dunque, si guarda alla differenza reti. Un dato che, a oggi, premia l'Inter (+22) rispetto al Milan (+20). Ai rossoneri, sabato contro l'Atalanta, basta un solo punto. In caso contrario, attenzione al risultato dell'Inter: per laurearsi campione d'inverno, Conte deve battere l'Udinese e sperare in una vittoria bergamasca sui cugini.