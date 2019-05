La Gazzetta dello sport ha indicato nel portoghese Luis Campos il candidato principale a sostutire Leonardo in caso di addio al Milan. Arrivano anche delucidazioni sul metodo lavorativo dell'attuale ds del Lille: il suo team di scout è composto da sei esperti (un portoghese, un messicano, uno spagnolo, un brasiliano e due francesi) che si dividono cinque zone di esplorazione. Ai suoi collaboratori, il portoghese impone sintesi di massimo dieci righe per l’archivio annuale di circa 3 mila giocatori, che poi vengono scremati in tre-cinque nomi per ruolo. Tutti vengono catalogati con voti da 1 a 5 e definizioni specifiche: gli A1 sono i talenti sicuri, gli A2 quelli con spirito di squadra, i B1 quelli dal forte potenziale, e così via fino ai D, cioè coloro che sono finiti ai margini. Tutti poi vengono ordinati in tre fasce di prezzo: fino ai 3 milioni; tra i 3 e i 6 milioni; oltre i 6.