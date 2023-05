La stagione 2022/23 sta per andare in archivio ed è tempo di programmare le prossime mosse. Gerry Cardinale vuole farlo in prima persona. Il numero uno di RedBird e proprietario del Milan è atteso in Italia nel weekend in concomitanza con l'ultima partita di Serie A della squadra di Stefano Pioli, domenica sera a San Siro contro l'Hellas Verona. Una partita che non inciderà sul futuro dei rossoneri, già qualificati alla prossima Champions League in virtù del successo in casa della Juventus nello scorso turno di campionato, ma c'è un'altra partita che può decidere le prossime mosse del Diavolo: quella con la dirigenza.



CONFRONTO - Cardinale torna in Italia per programmare il futuro del Milan e a tal proposito, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la prossima settimana è previsto un confronto con Paolo Maldini e Frederic Massara per tracciare il bilancio della stagione e fare le opportune valutazioni. Sul tavolo diversi temi, tra cui le operazioni concluse nelle due sessioni di mercato successive alla conquista del 19esimo scudetto e quelle ancora da concludere, come l'atteso annuncio del rinnovo di Rafael Leao fino al 2028, e un rapporto con i vertici dell'area tecnica che si è raffreddato nel corso dell'anno. L'arrivo del numero uno di RedBird a Milano spalanca le porte per un vertice vis à vis, dal quale possono emergere indicazioni chiare sulla programmazione della prossima stagione e sul prossimo futuro del Diavolo.