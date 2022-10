Il Milan sta lavorando con Gerry Cardinale ad un importantissimo rinnovo di contratto. È infatti in scadenza al 30 giugno 2023 l'accordo con Fly Emirates come main sponsor del club e il neo-patron sta spingendo per rinnovare l'accordo ampliando l'accordo anche a livello commerciale. L'obiettivo è quello di raddoppiare gli incassi, riporta il Corriere dello Sport portandolo da 14 a 30 milioni di euro.