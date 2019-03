Samu Castillejo risponde presente al Bentegodi di Verona contro il Chievo. Lo spagnolo, schierato nel ruolo di esterno alto a sinistra al posto di Hakan Calhanoglu, è stato tra i più propositivi del Milan di Gattuso nel match vinto ieri per 2-1. Protagonista nell’azione del gol decisivo di Piatek con l’assist di testa, Castillejo ha dato imprevedibilità alla manovra. Lo ha fatto partendo da sinistra (ruolo iniziale nel 4-3-3 di Gattuso), ma anche accentrandosi e talvolta iniziando l’azione da destra, in quella che è la sua posizione naturale. Ieri per ragioni di turnover ha giocato a sinistra, ma la mattonella preferita dell’ex Villarreal è proprio quella di Suso, la destra.



LA SUA PARTITA - Suso che, anche ieri, ha giocato sottotono. Qualche dribbling e qualche scatto per provare a far male alla retroguardia del Chievo, ma la miglior versione di Suso al momento è un lontano ricordo. “Lo stiamo recuperando”, ha detto Riccio, il vice di Gattuso, a fine partita. La pubalgia assicurano nell’ambiente rossonero sia superata, ma il campo dice che il Suso della prima parte di stagione non si è più visto. Ieri ha giocato 84’, prima dell’ingresso di Borini, ma ancora una volta non è riuscito a incidere sulla manovra offensiva del Milan. Ieri è arrivata la 100esima in maglia rossonera in Serie A, domenica prossima c’è il derby. La sua partita: 3 gol nelle ultime stracittadine per Suso, rimasto a secco nel match d’andata vinto dai nerazzurri grazie a una rete di Icardi al 92’. Gattuso confermerà Suso a destra o lancerà Castillejo? MALDINI L’AVEVA DETTO - Finora Gattuso ha sempre dato fiducia a Suso e anche prima della gara di ieri ha confermato: “Io penso non stia facendo fatica dal punto di vista fisico. Voi avete finito con Calhanoglu e avete iniziato con Suso, è il vostro lavoro. Dovete essere onesti e obiettivi, dovete vedere cos’ha dato Suso al Milan. Io ne ho visti pochi che fanno 50 o 60 partite sempre al massimo, ci sta che possa avere un momento di appannamento, ma a livello fisico ora non ha nulla. È stato fermo 20/30 giorni, ma ha recuperato, per noi è importante. Per me oggi Suso non è un problema, deve pensare alle due fasi e farci fare il salto di qualità quando attacchiamo”. L’allenatore rossonero ha insistito con Calha ed è stato ripagato, ora insisterà anche con Suso? Di fronte c’è un Castillejo che nell'ultimo periodo ha mostrato decisi segnali di crescita, dando ragione a Paolo Maldini, che sul numero 7 aveva puntato forte già la scorsa estate: “Castillejo, per la sua personalità, il suo tipo di gioco e le sue caratteristiche mi incuriosisce più di tutti. Credo potrà essere una gran sorpresa”. Castillejo risponde presente col Chievo, Suso delude ancora… e settimana prossima arriva il derby.



@AleCosattini