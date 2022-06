L'attaccante del Milan, Samu Castillejo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video di una nuova challenge estiva, in piscina con un gesto atletico non indifferente. Nel post ha scritto: "Vacanze, calcio, amici #sc7challenge", taggando anche molti dei suoi compagni in rossonero come Theo Hernandez, Brahim Diaz, Leao, Bennacer e Giroud e invitandoli a fare lo stesso. Chi saprà fare meglio?