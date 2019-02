L'esterno spagnolo Samu Castillejo parla a Milan TV prima della partita con l'Empoli: "Arriviamo da una vittoria importante su un campo difficile come quello dell'Atalanta: siamo in un bel momento, dobbiamo continuare così. L'Empoli non è un avversario facile, tutte le partite in Serie A sono difficile. Il ritorno in campo da titolare? Contro la Spal avevo anche segnato. La cosa importante è la prestazione, se poi segnerò sarò contento. Piatek? Grande professionista, lui si muove molto bene quindi per noi è più facile servirlo: cercheremo di farlo al meglio anche oggi".