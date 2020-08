La ricerca diè tra le priorità di casain chiave mercato. Nello specifico a destra, dove ci sono Samue ​Alexis, jolly a tutta fascia che a Stefano Pioli piace anche nel ruolo di terzino. L'allenatore rossonero ha chiesto alla società un rinforzo proprio in quella posizione, per completare la trequarti composta da Hakan Calhanoglu - alle spalle della prima punta - e Ante Rebic. Sono quattro su tutti i nomi caldi per quella posizione: Federico, Gerard, Jessee Milot(in rigoroso ordine alfabetico).- Quello di Chiesa, che lo ha allenato a Firenze e vorrebbe provare a farlo definitivamente esplodere in rossonero. Difficile però avvicinarsi all'esterno classe 1997 viola, soprattutto per la richiesta del presidente Commisso:la valutazione al momento. Al prezzo giusto la Fiorentina ha promesso al giocatore la cessione, ma i viola per ora non sono disposti a fare sconti (né per lui né per Nikola Milenkovic, altro profilo in orbita Milan).- Gerard(retrocesso in Championship) in estate. Il suo agente, Albert Botines, ha già incassatodopo i 4 gol e 3 assist in 17 partite nei sei mesi nel 2017, da gennaio a giugno. Un anno fa, il club aveva chiesto 30 milioni al Milan, ma la situazione ora è cambiata: il Watford è retrocesso e soprattutto Deulofeu è reduce da un lungo stop per l’infortunio al ginocchio. Per questo- che apprezza molto le qualità dell’esterno spagnolo -.​- Gli altri nomi sono quelli die Rashica. Il primo con ​Solskjaer in panchina non ha trovato molto spazio al Manchester United. Un gol in 22 presenze in stagione per il classe 1992, in scadenza nel 2021 e valutato 15 milioni di euro dai Red Devils. Il Milan e Mino Raiola, agente del giocatore, hanno parlato dell'opportunità, ma al momento non rappresenta una priorità. Sullo stesso piano, ​ala classe '96 del Werder Brema che piace praticamente a mezza Bundesliga, su tutti il Lipsia. Il costo? Circa 30 milioni di euro. Il Milan è stato informato e sta valutando tutte le opzioni per la fascia destra.