Stefano Pioli è stato molto chiaro bella intervista concessa ai colleghi della Gazzetta dello Sport: "Sulla cartaNon vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia, anche perché un altro Kessié non c’è. Ci servono". Il tecnico rossonero ha tracciato un identikit che ben si sposa con l’evoluzione del suo gioco che sta provando in queste settimane a Milanello. Renato Sanches rappresentava il prototipo perfetto però ha deciso di andare al Psg e. Negli ultimi giorni a Milanello i due dirigenti stanno valutando una lunga lista proposta anche dall’area scouting e tra i nomi cerchiati in rosso c’èUna pista raccontata lo scorso inverno ( leggi qui ) e che è tornata d’attualità.e le relazioni sono più che positive. Si tratta di un centrocampista molto forte fisicamente, esplosivo e con un ottimo cambio di passo. Lerispondono al nome didel Verona e, mediano nigeriano classe 2001 in forza al Midtjylland.